Правительство США продало кому-то суперкомпьютер Cheyenne за $480 000

Победитель торгов получил огромный куш, включая 8064 процессора Xeon и 313 ТБ оперативной памяти DDR4 — достаточно, чтобы сделать состояние для ловкого перекупщика. Однако аукцион сопровождается существенной оговоркой: около 1% оборудования уже неисправно, и правительство не предлагает никакой помощи в транспортировке или настройке.

Дни славы Cheyenne остались позади. Изначально суперкомпьютер использовался для изучения погоды и климата, но возраст и расходы на его содержание заставили его уйти на пенсию. Правительство уже сейчас готовит ему замену стоимостью 35−40 миллионов долларов, получившую название Derecho.