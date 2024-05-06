Правительство США продало кому-то суперкомпьютер Cheyenne за $480 000

Опубликовано 06 мая 2024, 06:45
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Правительство США продало кому-то суперкомпьютер Cheyenne за $480 000Crysis на “максималках” потянет
Правительство США недавно завершило аукцион по продаже своего суперкомпьютера Cheyenne, продав его «всего» за 480 085 долларов. Такая цена отражает «упадок» некогда мощнейшей машины — несмотря на тысячи процессоров и сотни терабайт оперативной памяти, Cheyenne страдает от протечек воды и выходящих из строя компонентов.
Победитель торгов получил огромный куш, включая 8064 процессора Xeon и 313 ТБ оперативной памяти DDR4 — достаточно, чтобы сделать состояние для ловкого перекупщика. Однако аукцион сопровождается существенной оговоркой: около 1% оборудования уже неисправно, и правительство не предлагает никакой помощи в транспортировке или настройке.
Дни славы Cheyenne остались позади. Изначально суперкомпьютер использовался для изучения погоды и климата, но возраст и расходы на его содержание заставили его уйти на пенсию. Правительство уже сейчас готовит ему замену стоимостью 35−40 миллионов долларов, получившую название Derecho.