Правительство Южной Кореи сделает бесплатный ИИ-чатбот для жителей страны

Разработкой займутся частные компании, которые создадут платформу на основе местных моделей ИИ. Помимо общего чатбота, появится отдельный помощник для работы с госуслугами.

Бета-версия ожидается к концу сентября, полноценный запуск до конца 2026 года. Государство выделит до 512 видеокарт Nvidia B200, но компании-разработчики также должны вкладывать свои средства.

Важное условие, что не менее половины каждой системы должно работать на южнокорейских моделях ИИ. Если разработчики используют собственные модели, они обязаны привлекать более 30% технологий от местных компаний. Иностранные решения допускаются, но «государство их субсидировать не будет».

Финансирование от государства гарантировано до конца 2030 года. Заявки от разработчиков принимаются до 11 августа.