Компьютеры
Опубликовано 16 июля 2026, 19:22
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Правительство Южной Кореи сделает бесплатный ИИ-чатбот для жителей страны

Проект «ИИ для всех»
Правительство Южной Кореи запускает проект «ИИ для всех». Скоро каждый житель страны получит доступ к национальному ИИ-чатботу без лимитов и платы.
Правительство Южной Кореи сделает бесплатный ИИ-чатбот для жителей страны

© Ferra.ru

Разработкой займутся частные компании, которые создадут платформу на основе местных моделей ИИ. Помимо общего чатбота, появится отдельный помощник для работы с госуслугами.

Бета-версия ожидается к концу сентября, полноценный запуск до конца 2026 года. Государство выделит до 512 видеокарт Nvidia B200, но компании-разработчики также должны вкладывать свои средства.

Важное условие, что не менее половины каждой системы должно работать на южнокорейских моделях ИИ. Если разработчики используют собственные модели, они обязаны привлекать более 30% технологий от местных компаний. Иностранные решения допускаются, но «государство их субсидировать не будет».

Финансирование от государства гарантировано до конца 2030 года. Заявки от разработчиков принимаются до 11 августа.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
Теги:
#искусственный интеллект
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#Южная Корея
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