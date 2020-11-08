Предсказан дефицит новейших видеокарт NVIDIA RTX 3000 до марта 2021 года

Как пишет инсайдер, дефицит продлится до конца года и будет наблюдаться весь первый квартал 2021.

СМИ сообщают, что, по слухам, сама NVIDIA не виновата в сложившейся ситуации. Вину перекладывали на Samsung, которая выпустила ограниченный объём 8-нм GPU, и на Micron из-за недостатка чипов памяти GDDR6X.

Стоит напомнить, что дефицит ранее предсказывали и новым видеокартам AMD. Они, кстати, поступят в продажу уже в ноябре.