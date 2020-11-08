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Предсказан дефицит новейших видеокарт NVIDIA RTX 3000 до марта 2021 года
Всё очень плохо
Выход новейших видеокарт NVIDIA RTX 3000 был сопровождён серьёзным дефицитом. Продавцы недополучили объёмы заказов, а те единицы, что поступили в продажу, почти сразу смели с полок. Сейчас видеокарты на eBay перепродают спекулянты по завышенной цене. И, судя по информации источника, ситуация не исправится до марта 2021 года.
Как пишет инсайдер, дефицит продлится до конца года и будет наблюдаться весь первый квартал 2021.
СМИ сообщают, что, по слухам, сама NVIDIA не виновата в сложившейся ситуации. Вину перекладывали на Samsung, которая выпустила ограниченный объём 8-нм GPU, и на Micron из-за недостатка чипов памяти GDDR6X.
Стоит напомнить, что дефицит ранее предсказывали и новым видеокартам AMD. Они, кстати, поступят в продажу уже в ноябре.