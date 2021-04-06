Компьютеры
Сегодня в 15:35
Предсказан дефицит новых процессоров Intel
Это было ожидаемо
Продукты AMD, которые полагаются на TSMC, уже некоторое время имеют ограниченные поставки. Процессоры Intel же производятся на собственном заводе компании. Однако, как оказалось, и их может затронуть дефицит позже в 2021 году. Причина тому — нехватка подложек, которая затронет всю полупроводниковую промышленность, включая Intel.
Сообщается, что во втором квартале года начнётся дефицит процессоров Intel Rocket Lake. Поначалу эти процессоры продавались нормально, по близкой к рекомендованной цене. Однако всё может измениться — из-за нехватки компонентов и высокого спроса цены на процессоры могут подняться.
Больше всего от дефицита, как пишет источник, пострадают модели Core i7 и Core i5, то есть недорогие процессоры.