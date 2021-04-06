Предсказан дефицит новых процессоров Intel

Сообщается, что во втором квартале года начнётся дефицит процессоров Intel Rocket Lake. Поначалу эти процессоры продавались нормально, по близкой к рекомендованной цене. Однако всё может измениться — из-за нехватки компонентов и высокого спроса цены на процессоры могут подняться.

Больше всего от дефицита, как пишет источник, пострадают модели Core i7 и Core i5, то есть недорогие процессоры.