Предсказан дефицит новых видеокарт RTX 3080 из-за нехватки систем охлаждения

Источник утверждает, что для GeForce RTX 3080 Founders Edition сейчас изготовлено больше печатных плат, чем кулеров. К 17 сентября, официальной дате запуска, дисбаланс устранить не удастся.

СМИ пишут, что видеокарты GeForce RTX 3080 в исполнении партнёров NVIDIA тоже пострадают. Дело в том, что производители лишь недавно получили окончательные версии BIOS и не успевают снабдить ими модели. В связи с этим можно ожидать спекуляции со стороны продавцов.

Официальную стоимость эталонной видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA обозначила как 63 490 рублей.