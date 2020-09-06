Компьютеры
Сегодня 11:54
Предсказан дефицит новых видеокарт RTX 3080 из-за нехватки систем охлаждения
Это касается эталонных карт
Немецкий источник рассказал, что ожидается дефицит недавно представленных видеокарт GeForce RTX 3080 в исполнении Founders Edition. Причиной тому станет нехватка систем охлаждения для модели.
Источник утверждает, что для GeForce RTX 3080 Founders Edition сейчас изготовлено больше печатных плат, чем кулеров. К 17 сентября, официальной дате запуска, дисбаланс устранить не удастся.
СМИ пишут, что видеокарты GeForce RTX 3080 в исполнении партнёров NVIDIA тоже пострадают. Дело в том, что производители лишь недавно получили окончательные версии BIOS и не успевают снабдить ими модели. В связи с этим можно ожидать спекуляции со стороны продавцов.
Официальную стоимость эталонной видеокарты GeForce RTX 3080 компания NVIDIA обозначила как 63 490 рублей.