Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Как пишут СМИ, ссылаясь на отраслевые источники, сейчас поставки видеокарт и материнских плат упали до рекордно низкого уровня. Распространение коронавирусной инфекции повлияло на производство и нарушило работу цепочек поставок. И, конечно, снизило спрос на продукцию. В Китае, например, по сравнению с годом ранее, спрос упал на 50%.

Источники считают, что AMD, Intel и NVIDIA могут не выполнить планы продаж в третьем квартале 2020 года. В итоге компаниям придётся снижать цены на комплектующие, если спрос будет оставаться низким долго.