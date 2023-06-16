Представлен блок питания на 1650 Вт и с поддержкой удалённого управления

Благодаря сертификации 80 Plus Titanium эти блоки питания обеспечивают высокую энергоэффективность, достигающую 94%. Полностью модульная конструкция обеспечивает удобное подключение кабелей.

Модель 1650 Вт оснащена двумя разъемами питания 12+4-контактными 12VHPWR, а модель 1250 Вт - одним. Для охлаждения блоков питания Thermaltake установила 140-мм вентиляторы Riing Duo 14 RGB с 18 адресуемыми светодиодами, предлагающими широкий спектр цветовых настроек. Эти блоки питания управляются программным обеспечением TT RGB PLUS 2.0, обеспечивающим контроль над подсветкой вентиляторов, скоростью вращения и мониторинг температуры в реальном времени.

Младшую модель мощностью 1250 Вт уже можно приобрести за $379,99. В то время, как старшую на 1650 Вт оценили в $449,99.