Представлен «бюджетный» SSD Gigabyte с ресурсом перезаписи более 100 000 ТБ

AI TOP UD SSD — это накопитель PCIe 4.0 с последовательной скоростью чтения до 6,500 МБ/с и записи до 5,700 МБ/с. Хотя его скорости ниже по сравнению с серией AI TOP 100E, ресурс остается на высоком уровне, что делает его отличным выбором для ИИ-задач, пишут СМИ. Форм-фактор M.2 2280 обеспечивает совместимость с большинством настольных ПК и ноутбуков.

Несмотря на более низкие скорости по сравнению с конкурентами, такими как Samsung 990 Pro, который максимально использует интерфейс PCIe 4.0, накопители Gigabyte сосредоточены на долговечности. Цена пока не объявлена, но ожидается, что новинка будет дешевле, чем AI TOP 100E 1TB, который стоит более $ 2,600.