Представлен дизайн сверхпроводящих квантовых процессоров

В отличие от обычной двухмерной решетки, новый дизайн представляет собой модульную систему с реконфигурируемым маршрутизатором в качестве центрального узла. Это позволяет любым двум кубитам соединяться и запутываться, обеспечивая большую гибкость по сравнению с предыдущими системами, в которых кубиты могли взаимодействовать только со своими ближайшими соседями.

Команда считает, что такой модульный подход, вдохновленный классическими компьютерными сетями, может сделать квантовые процессоры более масштабируемыми и отказоустойчивыми. Конструкция также направлена на улучшение квантовой запутанности, которая имеет решающее значение для квантовых вычислений и связи.

Цель исследователей - создать процессоры, которые смогут масштабироваться до миллионов кубитов, сохраняя при этом высокую точность. Сейчас команда сосредоточена на расширении диапазона, в котором могут быть запутаны кубиты, и изучении способов интеграции дополнительных технологий в их конструкцию.