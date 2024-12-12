Компьютеры
Опубликовано 12 декабря 2024, 09:01
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Представлен дизайн сверхпроводящих квантовых процессоров

Новый модульный дизайн может продвинуть сверхпроводящие квантовые процессоры
Исследователи из Чикагского университета представили новый дизайн сверхпроводящих квантовых процессоров, направленный на преодоление ограничений традиционных структур квантовых чипов.
Представлен дизайн сверхпроводящих квантовых процессоров
© Cleland Lab

В отличие от обычной двухмерной решетки, новый дизайн представляет собой модульную систему с реконфигурируемым маршрутизатором в качестве центрального узла. Это позволяет любым двум кубитам соединяться и запутываться, обеспечивая большую гибкость по сравнению с предыдущими системами, в которых кубиты могли взаимодействовать только со своими ближайшими соседями.

Команда считает, что такой модульный подход, вдохновленный классическими компьютерными сетями, может сделать квантовые процессоры более масштабируемыми и отказоустойчивыми. Конструкция также направлена на улучшение квантовой запутанности, которая имеет решающее значение для квантовых вычислений и связи.

Цель исследователей - создать процессоры, которые смогут масштабироваться до миллионов кубитов, сохраняя при этом высокую точность. Сейчас команда сосредоточена на расширении диапазона, в котором могут быть запутаны кубиты, и изучении способов интеграции дополнительных технологий в их конструкцию.