Представлен игровой мини-ПК с AMD Ryzen 7 7735HS и четырьмя расцветками на выбор

Представлен игровой мини-ПК с AMD Ryzen 7 7735HS и четырьмя расцветками на выборПо мощности сопоставимый с базовыми игровыми компьютерами
Компания Beelink представила свой новый мини-ПК. По словам производителя, он может стать отличной альтернативой полноразмерному геймерскому компьютеру начального уровня.
В основе новинки лежит восьмиядерный процессор Ryzen 7 7735HS, основанный на архитектуре Zen 3+. Учитывая его уровень TDP в 65 Вт, чип демонстрирует отличную производительность.
Встроенная графика Radeon 680M также оказалась достойной, сравнимой с дискретными видеокартами начального уровня.
Для уверенного охлаждения мини-ПК, в него встроили отдельный кулер и испарительную камеру.
Новинка от Beelink может похвастаться множеством портов: от HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4, до USB-C 4.0 и 3,5-мм разъёма.
Габариты устройства следующие: 113 × 126 × 49 мм. Данный мини-ПК совместим с SSD типа M.2 2280 и 2,5-дюймовыми HDD.