Представлен игровой мини-ПК с AMD Ryzen 7 7735HS и четырьмя расцветками на выбор

В основе новинки лежит восьмиядерный процессор Ryzen 7 7735HS, основанный на архитектуре Zen 3+. Учитывая его уровень TDP в 65 Вт, чип демонстрирует отличную производительность.

Встроенная графика Radeon 680M также оказалась достойной, сравнимой с дискретными видеокартами начального уровня.

Для уверенного охлаждения мини-ПК, в него встроили отдельный кулер и испарительную камеру.