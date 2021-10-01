Представлен компьютер на российских матплате и процессоре

Модель называется DEPO Neos MA 522. Этот моноблочный компьютер также может поставляться с отечественными оперативной памятью и SSD-накопителем.

Ранее СМИ писали о производстве материнской платы DP310T на базе чипсета Intel H310. Также сообщалось, что моноблок на её базе будет выполнен в лаконичном стиле с тонкими рамками толщиной 2 мм. Он также будет оснащаться экраном диагональю 23,8 дюйма.

Работу моноблока продемонстрировали на стенде компании DEPO Computers на конференции Softline, которая была посвящена вопросам цифровой трансформации в федеральных и региональных органах госвласти, госкорпорациях и коммерческих предприятиях. Технические подробности компьютера компания, к сожалению, не раскрыла.