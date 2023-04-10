Представлен корпус-оригами для самостоятельной сборки ПК

Корпус упакован в картонную коробку, внутри которой владельца ожидает не собранная конструкция, а набор листов толщиной 0,8 мм с нанесёнными линиями сгиба. Производитель заявляет, что материал податлив и выдерживает многократные циклы сгибания-разгибания.

Несмотря на свои компактные размеры в собранном виде, InWin POC позволяет устанавливать очень мощные компьютерные компоненты. Сюда можно установить, например, блок питания стандартного размера (длиной до 160 мм), видеокарту толщиной до 3,5 слотов, длиной до 346 мм и шириной до 82 мм, а также процессорные кулеры до 142 мм в высоту.

Корпус POC доступен в двух цветовых вариантах: чёрно-синем и жёлто-зелёном. Его стоимость составляет $95 (около 7,7 тысяч рублей по актуальному курсу).