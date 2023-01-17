Представлен Mac mini на новых фирменных процессорах

Новый чип M2 Pro обеспечивает мини-компьютеру производительность профессионального уровня. К Mac mini можно подключить до двух дисплеев в модели M2 и до трёх дисплеев в модели M2 Pro.

Apple говорит, что новинка идеально подходит для пользователей, которым нужна хорошая производительность по невысокой (относительно) цене. По сравнению с Mac mini с Intel Core i7 новинка предлагает увеличение производительности машинного обучения в 22 раза. По сравнению с Mac mini предыдущего поколения с M1 новая модель M2 ускоряет работу в Adobe Photoshop на 50%. А модель M2 Pro улучшает в 2,8 раза игровой процесс в Resident Evil Village.

Цены на новинку начинаются с 599 долларов.