Представлен Mac mini на новых фирменных процессорах

Представлен Mac mini на новых фирменных процессорахВ том числе на M2 Pro
Apple представила новый Mac mini с процессорами M2 и M2 Pro. Он получил довольно невысокую цену.
Фото: Apple
Новый чип M2 Pro обеспечивает мини-компьютеру производительность профессионального уровня. К Mac mini можно подключить до двух дисплеев в модели M2 и до трёх дисплеев в модели M2 Pro.
Apple говорит, что новинка идеально подходит для пользователей, которым нужна хорошая производительность по невысокой (относительно) цене. По сравнению с Mac mini с Intel Core i7 новинка предлагает увеличение производительности машинного обучения в 22 раза. По сравнению с Mac mini предыдущего поколения с M1 новая модель M2 ускоряет работу в Adobe Photoshop на 50%. А модель M2 Pro улучшает в 2,8 раза игровой процесс в Resident Evil Village.
Цены на новинку начинаются с 599 долларов.