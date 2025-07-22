Представлен MeLE Overclock X2 — мини-ПК размером с пауэрбанк, но с SSD и до 48 ГБ оперативки

Опубликовано 22 июля 2025, 07:291 мин.
Представлен MeLE Overclock X2 — мини-ПК размером с пауэрбанк, но с SSD и до 48 ГБ оперативкиЕще и цена такая приятная
Компания MeLE представила мини-ПК Overclock X2 — компактную модель размером с пауэрбанк (178 × 94 × 21 мм), но с «полным фаршем» внутри: слотом для SSD и поддержкой до 48 ГБ оперативной памяти.
Новинка построена на энергоэффективном процессоре Intel N150 из серии Twin Lake — это обновление Alder Lake-N с незначительным увеличением частот.
Несмотря на скромный чип, устройство оснащено одним слотом SO-DIMM (до 48 ГБ DDR4-3200), разъемом M.2 2280 под PCIe 3.0 x4 NVMe или SATA SSD, встроенным eMMC-накопителем (128 ГБ в базовой версии) и кардридером microSD.
Активное охлаждение обеспечивается встроенным вентилятором.
Разъемы Overclock X2:
- USB-C (10 Гбит/с) с полнофункциональной поддержкой;
- 2 x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с);
- USB 2.0 Type-A;
- USB-C для питания (12 В/3 А);
- 2 x HDMI 2.0;
- Ethernet 1 Гбит;
- 3,5 мм аудиоразъем;
- кардридер microSD.
Мини-ПК поддерживает Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Цена стартует от $209.