Представлен MeLE Overclock X2 — мини-ПК размером с пауэрбанк, но с SSD и до 48 ГБ оперативки

Новинка построена на энергоэффективном процессоре Intel N150 из серии Twin Lake — это обновление Alder Lake-N с незначительным увеличением частот.

Несмотря на скромный чип, устройство оснащено одним слотом SO-DIMM (до 48 ГБ DDR4-3200), разъемом M.2 2280 под PCIe 3.0 x4 NVMe или SATA SSD, встроенным eMMC-накопителем (128 ГБ в базовой версии) и кардридером microSD.

Активное охлаждение обеспечивается встроенным вентилятором.