Представлен мини-ПК Olares One с мобильной RTX 5090 и 96 ГБ памяти

Устройство позиционируется как персональное ИИ-облако, обеспечивающее производительность уровня дата-центра при полном контроле над данными пользователя.

Olares One оснащён мобильной RTX 5090 с 24 ГБ видеопамяти GDDR7, процессором Intel Core Ultra 9 275HX и 96 ГБ оперативной памяти. При этом система выполнена в компактном и малошумном корпусе.

Работает новинка под управлением Olares OS — открытой операционной системы со встроенным маркетплейсом Olares Market, позволяющим запускать и устанавливать ИИ-приложения в один клик.