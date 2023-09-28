Представлен мини-ПК с Ryzen 9 6900HX по цене всего $351

Что касается портов, то у пользователей будет доступ к двум USB-C портам, четырём USB-A, аудиоразъёму, двум HDMI-разъёмам и порту LAN с пропускной способностью 2,5 Гбит/с. Также есть слот M.2 2230 E-key для установки беспроводной карты.

Minisforum UM690S уже доступен для предзаказа на официальном сайте компании. Поставки начнутся в начале ноября.

Стоимость базовой версии составляет всего $351, тогда как топовая модель с 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ обойдётся в $575.