Представлен мини-ПК с USB 5.0 и внешней видеокартой Radeon RX 7600M XT за $535 — OneXGPU Lite

Устройство весит всего 493 г и позиционируется как сверхпортативное решение, которое можно носить в сумке или даже в кармане.

В основе новинки лежит мобильный GPU Navi 33 XTM с 2048 потоковыми процессорами, 8 ГБ памяти GDDR6 и 32 МБ Infinity Cache. TDP карты составляет 120 Вт, а через порт eGPU можно питать подключенные устройства мощностью до 65 Вт. Для работы блоку требуется внешний адаптер на 240 Вт.