Представлен мини-ПК с USB 5.0 и внешней видеокартой Radeon RX 7600M XT за $535 — OneXGPU Lite

Представлен мини-ПК с USB 5.0 и внешней видеокартой Radeon RX 7600M XT за $535 — OneXGPU LiteUSB 5.0 — это, конечно, мощно
Устройство весит всего 493 г и позиционируется как сверхпортативное решение, которое можно носить в сумке или даже в кармане.
В основе новинки лежит мобильный GPU Navi 33 XTM с 2048 потоковыми процессорами, 8 ГБ памяти GDDR6 и 32 МБ Infinity Cache. TDP карты составляет 120 Вт, а через порт eGPU можно питать подключенные устройства мощностью до 65 Вт. Для работы блоку требуется внешний адаптер на 240 Вт.
Из интерфейсов заявлены HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 с поддержкой вывода 4K@144 Гц или 8K@60 Гц, а также OCuLink (64 Гбит/с) и фирменный USB 5.0 кабель (80 Гбит/с). В комплекте предусмотрена RGB-подсветка.
В 3DMark Time Spy устройство показывает около 10 245 баллов. Цена OneXGPU Lite составила 3899 юаней (около $535), старт продаж — 25 сентября. В комплект входит кабель USB 5.0 стоимостью 199 юаней ($27).