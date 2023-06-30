Представлен миниатюрный компьютер в виде флешки

Это полноценный компьютер, работающий на микропроцессоре Allwinner F1C200s с архитектурой ARMv5TE на частоте 420 МГц. Оперативная память составляет 64 Мб, постоянная — 128 Мб.

Устройство работает на миниатюрной версии операционной системы Linux. При этом на PopStick можно загрузить полноценную Linux, которая будет использовать доступную производительность компьютера.

Подключить такой компьютер можно к ПК, ноутбуку, телефону или другому устройству, у которого имеется разъём USB Micro-B, USB-C или Lightning.

Стоимость PopStick — $29. Разработчики компьютера позволят любому желающему собрать такое устройство самостоятельно при наличии всех комплектующих. Для этого на сайте производителя опубликованы все схемы с описанием каждого элемента.