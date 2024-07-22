Компьютеры
Опубликовано 22 июля 2024, 15:45
1 мин.

Представлен одноплатный ПК за $60 Radxa X4

Размером с кредитку
Radxa представила одноплатный ПК Radxa X4 размером с кредитную карту на базе процессора Intel N100 по цене от $ 60 за модель с 4 ГБ оперативной памяти. Созданный для конкуренции с Raspberry Pi 5, X4 обладает широким набором функций, включая два выхода micro HDMI, порты USB 3.2 и слот для M.2.
Представлен одноплатный ПК за $60 Radxa X4

© Radxa

Radxa X4 имеет несколько заметных преимуществ по сравнению с конкурентами. Он оснащен четырехъядерным процессором Intel N100 с частотой до 3,4 ГГц Turbo boost и кэшем 6 МБ, поддерживаемым 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Плата оснащена портом Ethernet 2,5 Гбит/с, WiFi 6 (для модели с 8 ГБ памяти) и Bluetooth 5.2. Сокет M.2 M-Key поддерживает твердотельные накопители NVMe со скоростью чтения/записи до 3 400 МБ/с и 3 100 МБ/с соответственно.

Плата поддерживает вывод видео через два порта micro HDMI 2.0 с разрешением 4K и оснащена 3,5-мм аудиоразъемом. В Radxa X4 также интегрирован микроконтроллер для управления вводом/выводом через 40-контактный разъем GPIO. Однако в нем отсутствуют разъемы MIPI CSI и DSI.

Хотя Radxa заявила о поддержке Windows 10/11 и Debian/Ubuntu, подробная документация и библиотеки аппаратного доступа пока находятся в разработке.