Представлен одноплатный ПК за $60 Radxa X4

Radxa X4 имеет несколько заметных преимуществ по сравнению с конкурентами. Он оснащен четырехъядерным процессором Intel N100 с частотой до 3,4 ГГц Turbo boost и кэшем 6 МБ, поддерживаемым 4 или 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

Плата оснащена портом Ethernet 2,5 Гбит/с, WiFi 6 (для модели с 8 ГБ памяти) и Bluetooth 5.2. Сокет M.2 M-Key поддерживает твердотельные накопители NVMe со скоростью чтения/записи до 3 400 МБ/с и 3 100 МБ/с соответственно.

Плата поддерживает вывод видео через два порта micro HDMI 2.0 с разрешением 4K и оснащена 3,5-мм аудиоразъемом. В Radxa X4 также интегрирован микроконтроллер для управления вводом/выводом через 40-контактный разъем GPIO. Однако в нем отсутствуют разъемы MIPI CSI и DSI.

Хотя Radxa заявила о поддержке Windows 10/11 и Debian/Ubuntu, подробная документация и библиотеки аппаратного доступа пока находятся в разработке.