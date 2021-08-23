Представлен первый бюджетный компьютер на российском процессоре

Компьютеры
Сегодня в 15:33
Представлен первый бюджетный компьютер на российском процессореРаботает только с российскими операционками
Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил первый компьютер на базе российского процессора «Эльбрус-2С3» для нижнего ценового сегмента.
Сообщается, что ПК имеет высокую производительность при малых габаритах и обеспечивает высокую защиту информации. У компьютера есть два ядра «Эльбрус» шестого поколения с тактовой частотой 2 ГГц, встроенные блоки кодирования-декодирования видео, контроллер графики с 3D-ускорением. На ПК можно установить российские операционные системы.
К системе можно подключить до трёх мониторов с разрешением до 4K, утверждает производитель. Компьютер поддерживает графический стандарт OpenGL.
Стоит отметить, что процессор «Эльбрус-2С3» изготовлен по 16-нм технологии. Его можно применять в ноутбуках, моноблоках, промышленных компьютерах и бортовых вычислителях.
Точная стоимость компьютера не была названа.