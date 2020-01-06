Представлен первый в мире компьютер-моноблок со сверхмощной графикой NVIDIA RTX

Моноблок оснащён экраном стандарта Display HDR600 и контрастностью 6000:1. Работает ENVY 32 All-in-One на процессорах Core i7 девятого поколения, имеет до 32 ГБ памяти типа DDR4 и до 1 ТБ SSD.

Предназначен компьютер для создания контента. Так ENVY 32 All-in-One стал первым моноблоком, который присоединился к программе RTX Studio. То есть он изначально оснащён драйверами NVIDIA Studio для стабильной работы в профессиональных приложениях и соответствующей графической картой. Немаловажной частью для такого компьютера является звук, и HP обещает здесь превосходное качество.

Также HP ENVY 32 AiO поставляется с клавиатурой, совместимой со смартфонами и планшетами, для удобной работы.

Моноблок поступит в продажу в России в январе 2020 года по цене от 180 990 рублей.