Представлен первый в мире мини-ПК с 16-ядерным чипом AMD Ryzen AI 9 Max+ 39

Устройство должно появиться в продаже в I или II квартале 2025 года. Пока дизайн и полные характеристики новинки остаются загадкой, но ключевые параметры процессора уже известны.

AMD Ryzen AI 9 Max+ 395 оснащен 16 ядрами и 32 потоками, работает на частоте до 5.1 ГГц, имеет 80 МБ кэша и 40 вычислительных блоков RDNA 3.5 с графическим ядром Radeon 8060S.

Энергопотребление процессора варьируется от 45 до 120 Вт. По данным AMD, он в три раза быстрее Intel Core Ultra 9 288V (Lunar Lake) по производительности CPU и в 2.2 раза превосходит NVIDIA RTX 4090 в ИИ-тестах (на основе LM Studio).

Для сравнения, ранее компания выпустила мини-ПК EVO-X1 с Ryzen AI 9 HX370, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ SSD за 5299 юаней (~ 74 000 рублей). Цена новой модели пока не объявлена.