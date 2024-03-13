Представлен портативный монитор, работающий на солнечной энергии

Eazeye Radiant — первый в мире портативный монитор, оснащенный трансфлективным ЖК-дисплеем (TLCD). В отличие от традиционных мониторов с подсветкой, Radiant использует как естественный, так и искусственный свет.

Этот дисплей действует как хамелеон. При хорошем освещении солнечный свет выступает в качестве основного источника света, подобно электронной читалке. Это значительно снижает нагрузку на глаза по сравнению с обычными дисплеями с подсветкой. Когда естественное освещение падает, встроенная светодиодная подсветка полного спектра плавно переходит в рабочий режим, обеспечивая четкую видимость даже в условиях недостаточной освещенности.

Eazeye Radiant может похвастаться своими характеристиками. Этот 15,6-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1080p имеет частоту обновления 60 Гц.

Radiant имеет гладкий алюминиевый корпус, два порта USB-C и порт mini-HDMI. Он также совместим с креплениями VESA.