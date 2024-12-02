Компьютеры
Опубликовано 02 декабря 2024, 00:45
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Представлен роутер OpenWrt One для любителей «свободы и ремонтопригодности»

От $ 68,42
Организация Software Freedom Conservancy представила OpenWrt One, новый сетевой маршрутизатор, разработанный для ОС OpenWrt на базе Linux. Это устройство, цена которого составляет 89 долларов с корпусом или 68,42 доллара только за логическую плату, ставит во главу угла свободу программного обеспечения и ремонтопригодность.
Представлен роутер OpenWrt One для любителей «свободы и ремонтопригодности»

© Software Freedom Conservancy

OpenWrt One обеспечивает полный контроль над пользователем, позволяя владельцам изменять, ремонтировать и улучшать программное обеспечение без ограничений. Он построен на базе SoC MediaTek MT7981B и оснащен двухдиапазонным WiFi 6 через чипсет MediaTek MT7976C. Маршрутизатор оснащен 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ флэш-памяти NAND и 16 МБ флэш-памяти NOR, доступной только для чтения, для восстановления. Задний переключатель позволяет загрузиться с NOR, если основное программное обеспечение становится неработоспособным, что делает устройство практически «неубиваемым».

Каждая проданная копия устройства перечисляет 10 долларов на развитие OpenWrt через организацию Software Freedom Conservancy.

Заказы, сделанные сейчас, ожидаются к 22 декабря.