Представлен роутер OpenWrt One для любителей «свободы и ремонтопригодности»

OpenWrt One обеспечивает полный контроль над пользователем, позволяя владельцам изменять, ремонтировать и улучшать программное обеспечение без ограничений. Он построен на базе SoC MediaTek MT7981B и оснащен двухдиапазонным WiFi 6 через чипсет MediaTek MT7976C. Маршрутизатор оснащен 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ флэш-памяти NAND и 16 МБ флэш-памяти NOR, доступной только для чтения, для восстановления. Задний переключатель позволяет загрузиться с NOR, если основное программное обеспечение становится неработоспособным, что делает устройство практически «неубиваемым».

Каждая проданная копия устройства перечисляет 10 долларов на развитие OpenWrt через организацию Software Freedom Conservancy.

Заказы, сделанные сейчас, ожидаются к 22 декабря.