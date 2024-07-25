Представлен самый быстрый SSD для центров обработки данных: Micron 9550 NVMe

Этот накопитель разработан для решения «самых сложных» ИИ-задач с «беспрецедентной производительностью и эффективностью», пишут СМИ. Micron 9550 обеспечивает скорость последовательного чтения до 14,0 ГБ/с и скорость последовательной записи до 10,0 ГБ/с, что на 67% выше, чем у конкурентов. Он также может похвастаться производительностью 3 300 KIOPS при случайном чтении и 400 KIOPS при случайной записи, превосходя конкурентов на 35% и 33% соответственно.

Micron 9550 предназначен для высокопроизводительных сценариев, таких как обучение больших языковых моделей (LLM) и графовых нейронных сетей (GNN). Он обеспечивает до 33% более быстрое выполнение рабочих нагрузок и до 60% более быстрое агрегирование признаков при обучении GNN.

Кроме того, SSD обеспечивает до 34% более высокую пропускную способность для NVIDIA Magnum IO GPUDirect Storage.

Твердотельные накопители доступны в объемах от 3,2 ТБ до 30,72 ТБ и выпускаются в различных форм-факторах, включая U.2, E1. S и E3.S.