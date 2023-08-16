Представлен SSD Frore System на 64 ТБ с необычной системой охлаждения

Этот накопитель, разработанный в сотрудничестве с компанией OWC, знаменует собой дебют решения для охлаждения устройств хранения данных AirJet Mini от Frore System. Кулеры AirJet Mini и AirJet Pro необычны благодаря отсутствию движущихся частей, их толщина составляет всего 2,8 мм, а теплоотдача впечатляет - 5 Вт для Mini и 10 Вт для Pro.

Mercury Pro вмещает восемь твердотельных накопителей формата M.2 в компактном 3,5-дюймовом корпусе U.2, причем четыре SSD расположены сверху и четыре снизу. Каждый SSD оснащен модулем AirJet Mini, соединенным медными теплообменниками и термопрокладками. Благодаря охлаждению, обеспечиваемому технологией AirJet, корпус имеет общую емкость 64 Тбайт и устойчивую скорость последовательной записи 2200-2600 Мбайт/с.

Несмотря на то, что дата выпуска не названа, ожидается, что совместная работа OWC и Frore Systems будет ориентирована на корпоративных заказчиков. Потенциал инновационной системы охлаждения AirJet многообещающ, хотя и требует более тщательного тестирования в реальных условиях перед повсеместным внедрением.