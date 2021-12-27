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Представлена компьютерная мышь со встроенным SSD для хранения игр

Объём до 1 ТБ
XPG представила мышь XPG Vault, которая имеет встроенный твердотельный накопитель, позволяющий хранить там до терабайта информации.
Представлена компьютерная мышь со встроенным SSD для хранения игр

XPG заявляет, что «текущий прототип может быть объединён с SSD на 1 ТБ, работающим со скоростью 985 МБ/сек. Мышь подключается к компьютеру через USB-C. Учитывая, что это проводная мышь, такая производительность кажется возможной. Вполне вероятно, что пользователь действительно сможет играть в игры, хранящиеся в Vault.

Какой SSD там используется, к сожалению, неясно. Вероятно ADATA. XPG планирует привезти свою мышь на выставку CES 2022 (если она, конечно, состоится в офлайн-формате).

Сколько может стоить такое устройство, пока непонятно, ведь это лишь прототип, а не коммерческая версия.

Источник: The Verge
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