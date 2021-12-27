Представлена компьютерная мышь со встроенным SSD для хранения игр

Компьютеры
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Представлена компьютерная мышь со встроенным SSD для хранения игрОбъём до 1 ТБ
XPG представила мышь XPG Vault, которая имеет встроенный твердотельный накопитель, позволяющий хранить там до терабайта информации.
XPG заявляет, что «текущий прототип может быть объединён с SSD на 1 ТБ, работающим со скоростью 985 МБ/сек. Мышь подключается к компьютеру через USB-C. Учитывая, что это проводная мышь, такая производительность кажется возможной. Вполне вероятно, что пользователь действительно сможет играть в игры, хранящиеся в Vault.
Какой SSD там используется, к сожалению, неясно. Вероятно ADATA. XPG планирует привезти свою мышь на выставку CES 2022 (если она, конечно, состоится в офлайн-формате).
Сколько может стоить такое устройство, пока непонятно, ведь это лишь прототип, а не коммерческая версия.
Источник: The Verge