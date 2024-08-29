Представлена концепция гибридного квантово-классического суперкомпьютера

Эта концепция, получившая название «квантово-ориентированные суперкомпьютеры», объединяет классические вычислительные мощности с квантовыми возможностями, стремясь использовать «сильные стороны обеих систем».

В настоящее время квантовые процессоры сталкиваются с серьезными препятствиями, включая необходимость мощного охлаждения и проблемы с исправлением ошибок. Эти ограничения препятствуют их способности превзойти классические компьютеры в практических приложениях.

Чтобы преодолеть этот разрыв, IBM предлагает интегрировать квантовые процессоры в качестве сопроцессоров в классические системы. Такой подход позволит ускорить выполнение конкретных задач, переложив их на квантовые процессоры, подобно тому, как графические процессоры справляются со сложными графическими и параллельными вычислительными задачами.

Система System Two от IBM должна продемонстрировать эту гибридную модель, хотя квантовое преимущество — сценарий, при котором квантовые компьютеры превосходят классические системы, — еще не было показано публике.