Представлена новая быстрая видеокарта Radeon для игр

Называются видеокарты Radeon RX 5500 (настольная) и Radeon RX 5500M (мобильная). По своим характеристикам они идентичны. Но источники предполагают, что у мобильной версии частоты могут быть пониже.

Так, настольная Radeon RX 5500 получила ядра Navi с 1408 потоковыми процессорами, работающими на частотах 1717-1845 МГц. Объём видеопамяти типа GDDR6 равен 4 ГБ, частота — 14 ГГц. Площадь GPU — 158 кв. мм, содержит 6,4 млрд транзисторов.

AMD уже сравнила новинку с конкурентной моделью от NVIDIA — GeForce GTX 1650 и собственной Radeon RX 480. Если верить компании, то Radeon RX 5500 намного мощнее данных видеокарт. Для пущей наглядности её протестировали в играх Gears 5, Borderlands 3 и Ghost Recon Breakpoint (в связке с процессором Ryzen 5 3600X и 16 ГБ оперативной памяти). Частота кадров у новинки оказалась на 11-13 fps выше, чем у Radeon RX 480, и на 13-31 fps выше, чем у GeForce GTX 1650.