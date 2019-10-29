Представлена новая недорогая видеокарта NVIDIA

В пресс-релизе компании сказано, что видеокарта GeForce GTX 1660 SUPER на 20% производительнее GTX 1660 и в 1,5 раза быстрее GTX 1060 6 ГБ предыдущего поколения. Кроме того, она оснащена памятью GDDR6, скорость работы которой на 50% выше, чем у стандартной GTX 1650.

Palit предлагает две версии GeForce GTX 1660 SUPER — GamingPro и StormX. У первой видеокарты есть два вентилятора и LED-подсветка в верхней части. GPU StormX же идеально подходит для использования в небольших корпусах.

В серии StormX также вышла GeForce GTX 1650 SUPER.

Продажи видеокарт Palit GeForce GTX 1660 SUPER уже начались. Версия GamingPro с разгоном стоит 18 400 рублей, без — 17 900 рублей. Цена разогнанной модели StormX — 17 900 рублей, а обычной — 17 500 рублей.

GeForce GTX 1650 SUPER начнёт продаваться чуть позже — 22 ноября.