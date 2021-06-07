Представлена новая версия операционной системы для компьютеров Apple

В macOS Monterey, как и в iOS 15, улучшился FaceTime, стал доступен режим «Focus». Ещё в системе для компьютеров появились Shortcuts. Они позволяют автоматизировать работу за компьютером. Пользователь может создать специальную последовательность действий и запускать её одной кнопкой.

Что касается уникальных «фишек», то в macOS Monterey появилась улучшенная интеграция с другими устройствами. Можно бесшовно перемещать курсор мыши, например, между ноутбуком и планшетом. То есть трекпад на MacBook позволит управлять iPad. Эта функция называется Universal Control.

Редизайн получил и браузер Safari. Теперь он позволяет просматривать большую часть веб-страницы. Кроме того, расширения Safari стали доступны для iPad и iPhone.

Новая macOS Monterey станет доступна всем пользователям осенью 2021 года.