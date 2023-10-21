Представлена RTX 4090 с пятью вентиляторами за $2000

RTX 4090 MGG обладает впечатляющей системой охлаждения с пятью вентиляторами. Она имеет гладкий алюминиевый корпус из двух частей и настраиваемую RGB-подсветку. При заводском разгоне частота ускорения достигает 2580 МГц, при этом TDP по умолчанию составляет 450 Вт.

Обзор дизайна RTX 4080 показал, что она имеет слишком проработанную конструкцию печатной платы, хорошо спроектированную заднюю панель и эффективное охлаждение. Однако дополнительные вентиляторы на боковых сторонах были восприняты Videocardz скорее как новшество, приносящее минимальную практическую пользу.

Возможно, геймерам придется столкнуться с определенными ограничениями при приобретении этой карты высокого класса, но для тех, кто может ее приобрести, она остается хорошим вариантом.