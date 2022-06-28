Представлена самая медленная современная видеокарта NVIDIA GTX 1630

Видеокарта оснащена графическим процессором Turing TU117-150 с 512 ядрами CUDA, что даже меньше, чем у GTX 1650. В остальном это аналогичная модель, основанная на той же архитектуре, имеет тот же TDP и даже использует ту же печатную плату и конструкцию охлаждения.

У новинки более узкая шина памяти — 64 бита, и пропускная способность памяти урезана до 96 ГБ/с. Это даже ниже, чем у GTX 1050 Ti на базе графического процессора Pascal GP107, выпущенного в 2016 году.

Пропускная способность оказывает огромное влияние на производительность, особенно на высоких разрешениях. Поэтому рассматривать эту карту для игр в 2022 году не стоит.

EVGA уже предложила GTX 1630 по цене $199,99, а Colorful — по цене $169.