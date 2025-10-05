Компьютеры
Опубликовано 05 октября 2025, 16:30
1 мин.

Представлено устройство SoundUp, превращающее пассивные колонки в беспроводные

Bluetooth-модуль
Многие старые премиум-колонки все ещё в отличном состоянии, но не используются из-за отсутствия современных функций, таких как Bluetooth. Решение предлагает датская LastObject: устройство SoundUp превращает винтажные колонки в беспроводные.
Представлено устройство SoundUp, превращающее пассивные колонки в беспроводные

© LastObject

SoundUp представляет собой компактный куб с усилителем Class-5 на 100 Вт, аккумулятором на 108 Вт·ч и модулем Bluetooth 5.1, который подключается к смартфону. Устройство соединяется с колонкой через прилагаемый кабель, подключаемый к клеммам как на SoundUp, так и на колонке. Кабель передаёт как аудиосигнал, так и питание.

© LastObject

По заявлению LastObject, реальная мощность устройства составляет 50−90 Вт, что подходит для большинства пассивных колонок с сопротивлением 3−8 Ом. Одного заряда аккумулятора хватает на 40 часов воспроизведения на средней громкости или 7 часов на полной. Если подключить одну колонку, звук будет моно, две колонки автоматически соединяются между собой.

SoundUp собирает средства через Kickstarter: одна единица стоит €135, две — €229 (на 21% и 33% дешевле плановой розничной цены).