Представлено устройство SoundUp, превращающее пассивные колонки в беспроводные

Представлено устройство SoundUp, превращающее пассивные колонки в беспроводныеBluetooth-модуль
© LastObject
SoundUp представляет собой компактный куб с усилителем Class-5 на 100 Вт, аккумулятором на 108 Вт·ч и модулем Bluetooth 5.1, который подключается к смартфону. Устройство соединяется с колонкой через прилагаемый кабель, подключаемый к клеммам как на SoundUp, так и на колонке. Кабель передаёт как аудиосигнал, так и питание.
По заявлению LastObject, реальная мощность устройства составляет 50−90 Вт, что подходит для большинства пассивных колонок с сопротивлением 3−8 Ом. Одного заряда аккумулятора хватает на 40 часов воспроизведения на средней громкости или 7 часов на полной. Если подключить одну колонку, звук будет моно, две колонки автоматически соединяются между собой.
SoundUp собирает средства через Kickstarter: одна единица стоит €135, две — €229 (на 21% и 33% дешевле плановой розничной цены).