Представлено устройство SoundUp, превращающее пассивные колонки в беспроводные

По заявлению LastObject, реальная мощность устройства составляет 50−90 Вт, что подходит для большинства пассивных колонок с сопротивлением 3−8 Ом. Одного заряда аккумулятора хватает на 40 часов воспроизведения на средней громкости или 7 часов на полной. Если подключить одну колонку, звук будет моно, две колонки автоматически соединяются между собой.

SoundUp собирает средства через Kickstarter: одна единица стоит €135, две — €229 (на 21% и 33% дешевле плановой розничной цены).