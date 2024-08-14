Опубликовано 14 августа 2024, 23:17
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Представлены алгоритмы для борьбы с «квантовыми хакерами»Компании готовятся
В ответ на растущие опасения по поводу того, что квантовые компьютеры сделают устаревшими существующие методы шифрования, Национальный институт стандартов и технологий (NIST) объявил о выпуске трех новых постквантовых криптографических алгоритмов.
Эти алгоритмы предназначены для защиты цифровых подписей и обмена криптографическими ключами, обеспечивая конфиденциальность данных даже в эпоху квантовых вычислений. Алгоритмы, отобранные из заявок, в том числе и от исследователей IBM, представляют собой важный шаг, пишут СМИ.
IBM активно сотрудничает с компаниями из различных отраслей, таких как телекоммуникации и онлайн-платежи, чтобы внедрить эти новые стандарты в системы. Скотт Краудер, вице-президент IBM по внедрению квантовых технологий, подчеркнул срочность этого перехода, заявив: «Наша цифровая экономика будет уничтожена, если люди не изменят криптографию».
Ожидается, что переход на постквантовую криптографию будет длительным процессом.