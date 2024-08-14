Представлены алгоритмы для борьбы с «квантовыми хакерами»

Эти алгоритмы предназначены для защиты цифровых подписей и обмена криптографическими ключами, обеспечивая конфиденциальность данных даже в эпоху квантовых вычислений. Алгоритмы, отобранные из заявок, в том числе и от исследователей IBM, представляют собой важный шаг, пишут СМИ.

IBM активно сотрудничает с компаниями из различных отраслей, таких как телекоммуникации и онлайн-платежи, чтобы внедрить эти новые стандарты в системы. Скотт Краудер, вице-президент IBM по внедрению квантовых технологий, подчеркнул срочность этого перехода, заявив: «Наша цифровая экономика будет уничтожена, если люди не изменят криптографию».

Ожидается, что переход на постквантовую криптографию будет длительным процессом.