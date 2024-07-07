Представлены недорогие игровые мониторы Digma с частотой обновления 180 Гц

Опубликовано 07 июля 2024, 09:45
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Представлены недорогие игровые мониторы Digma с частотой обновления 180 ГцДо 15990 рублей
Digma представила свои новейшие игровые мониторы серии Overdrive - 24P511F и 27P511F. Эти мониторы могут похвастаться частотой обновления 180 Гц и временем отклика 1 мс.
© Digma
Обе модели, доступные в размерах 23,8 и 27 дюймов, имеют разрешение Full HD (панель IPS), яркость 250 кд/м² и широкие углы обзора 178°. Они поддерживают технологии адаптивной синхронизации FreeSync/G-Sync.
Благодаря антибликовому покрытию и функции Low Blue Light, снижающей нагрузку на глаза, эти мониторы комфортны даже при ярком освещении. Оснащены мониторы встроенными динамиками и разнообразными возможностями подключения, включая DisplayPort и HDMI.
Цены начинаются от 13 990 до 15 990 российских рублей в зависимости от модели.