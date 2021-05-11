Представлены новые бюджетные видеокарты NVIDIA для игровых ноутбуков

Первая модель — RTX 3050 Ti. Она построена на GPU GA107, имеет 2560 ядер CUDA, 80 тензорных ядер и 20 RT. Вторая модель называется просто RTX 3050. У неё есть 2048 ядер CUDA, 64 тензорных и 16 RT. Обе видеокарты оснащены 4 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной. TDP для графических процессоров GA107 начинается с 35 Вт и может достигать 80 Вт. Максимальная boost-частота RTX 3050 Ti составляет 1695 МГц, а у RTX 3050 — 1740 МГц.

Также у видеокарт NVIDIA RTX 30 есть поддержка PCI Express Gen4. Сообщается, что ноутбуки с RTX 3050 будут стоить менее $999.