Представлены новые процессоры AMD Ryzen 5000 для домашних компьютеров

В целом, новые чипы изготовлены всё по тому же 7-нм техпроцессу, но предлагают 19-процентный прирост в числе исполняемых за такт инструкций (IPC). Все новые процессоры совместимы со старыми матплатами после обновления прошивки.

AMD анонсировала четыре модели в линейке. Это топовый Ryzen 9 5950X с 16 ядрами, 32 потоками и максимальной тактовой частотой в 4,9 ГГц. Он оценён в $799. Далее следует Ryzen 9 5900X с 12 ядрами, 24 потоками и частотой в 4,8 ГГц за $549. Третья модель — восьмиядерный Ryzen 7 5800X с частотой в 4,7 ГГц за $449. И последний процессор — Ryzen 5 5600X с шестью ядрами, 12 потоками и частотой 4,6 ГГц. Он стоит $299.

В AMD утверждают, что Ryzen 9 5900X превосходит Intel Core i9-10900K во многих играх, в том числе League of Legends, Dota 2, Shadow of the Tomb Raider.