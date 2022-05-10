Представлены новые видеокарты AMD для конкуренции с NVIDIA RTX 3090

AMD Radeon RX 6950XT — это новая флагманская видеокарта с графическим процессором Navi 21 KXTX. У него насчитывается 5120 потоковых процессоров. Карта будет поставляться с 16 ГБ памяти GDDR6, которая теперь будет работать на скорости 18 Гбит/с. Основные изменения, внесённые в модель, — более быстрая память и увеличенная до 335 Вт общая мощность.

AMD утверждает, что RX 6950XT будет конкурировать с моделью NVIDIA RTX 3090. Новая модель оценена в $1099.

Что касается Radeon RX 6750XT, то это модель на базе Navi 22 с 2560 потоковыми процессорами, 12 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 18 Гбит/с и 250 Вт. С точки зрения мощности эта видеокарта может быть альтернативой графическому процессору Radeon RX 6800. По словам производителя, RX 6750XT будет напрямую конкурировать с GeForce RTX 3070. Что касается цены, эта карта будет продаваться за $549.

И наконец последняя модель RX 6650XT основана на графическом процессоре Navi 23, будет конкурировать с моделью RTX 3060, но при этом потребует на 10 Вт больше энергии. Это единственная карта в новой линейке с пропускной способностью памяти 17,5 Гбит/с. Он будет стоить $399.