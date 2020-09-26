Компьютеры
Сегодня 19:06
Превосходство AMD над Intel в технормах оказалось обычным маркетингом
Между 14-нм и 7-нм транзисторами разница небольшая
Блогер Roman Hartung решил изучить транзисторы в процессорах Intel и AMD, которые выполнены по разным технологическим процессам — 14 и 7 нанометров. В итоге он пришёл к выводу, что превосходство «красных» над «синими» в этом плане — обычный маркетинг.
Для исследования блогер взял старшие модели — Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 3950X. С помощью электронного микроскопа он получил изображения транзисторов в области расположения кэш-памяти второго уровня. Затем блогер проанализировал изображения.
Как оказалось, ширина затвора транзистора у 14- и 7-нм техпроцессов не слишком то различается. У модели Intel она была равна 24 нм, а у модели AMD — 22 нм. Высота затворов оказалась почти равной.
Справедливости ради надо отметить, что 7-нм техпроцесс всё же был немного лучше. Но разница не настолько существенная, чтобы всерьёз ругать Intel за 14-нм технологию.