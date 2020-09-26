Превосходство AMD над Intel в технормах оказалось обычным маркетингом

Для исследования блогер взял старшие модели — Intel Core i9-10900K и AMD Ryzen 9 3950X. С помощью электронного микроскопа он получил изображения транзисторов в области расположения кэш-памяти второго уровня. Затем блогер проанализировал изображения.

Как оказалось, ширина затвора транзистора у 14- и 7-нм техпроцессов не слишком то различается. У модели Intel она была равна 24 нм, а у модели AMD — 22 нм. Высота затворов оказалась почти равной.

Справедливости ради надо отметить, что 7-нм техпроцесс всё же был немного лучше. Но разница не настолько существенная, чтобы всерьёз ругать Intel за 14-нм технологию.