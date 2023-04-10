При каком условии NVIDIA RTX 4070 и RTX 3080 будут обеспечивать одинаковую производительность

В интернете опубликовали слайд презентации NVIDIA. Он подтверждает цену в 599 долларов и дату выхода 13 апреля. Официально видеокарта предназначена для игр в разрешении 1440p при 100 FPS. Предполагается, что при этом трассировка лучей и DLSS3 будут включены.

По словам NVIDIA, RTX 4070 должна обеспечивать такую ​​же производительность, что и RTX 3080, без Frame Generation (технология генерации кадров). RTX 4070 будет в 1,2 раза быстрее, чем RTX 3070 Ti, и в 1,3 раза быстрее, чем RTX 3070, при использовании DLSS2. NVIDIA утверждает, что с DLSS3 и FG RTX 4070 будет в 1,4, 1,7 и 1,8 раза быстрее, чем графические процессоры RTX 30 соответственно.