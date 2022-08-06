Придуман способ проучить спамеров

Хант устал от многочисленных предложений о сотрудничестве в почтовом ящике. Тогда он придумал, как заставить спамеров тратить время на бессмысленные действия. Письма от них специалист стал перекладывать в специальную папку. После этого скрипт создаёт ответное письмо, в котором выражается заинтересованность предложением. Кроме того, в нём есть ссылка на сайт Троя.

Там спамера просят зарегистрироваться: как обычно, ввести электронный адрес и придумать пароль. Однако придумывание пароля становится сложным делом: он вечно не подходит по каким-либо критериям. Это должно заставить спамеров повозиться и потерять желание присылать письма.