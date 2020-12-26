Приложение Epic Games Launcher нагружает процессор компьютера даже без запуска игр

Один из пользователей Reddit рассказал, что температура его процессора AMD Ryzen 7 5800X упала с 50 до 37 градусов по Цельсию, когда он закрыл Epic Games Launcher. Авторы портала Hothardware обнаружили такое же поведение. Интереснее всего то, что остальные приложения игровых магазинов, в том числе GOG и Steam, не ведут себя так. Журналисты подозревают, что Epic Games Launcher ведёт какую-то дополнительную активность, пока находится в фоновом режиме.

Авторы Hothardware для чистоты эксперимента проверили Epic Games Launcher на системе с AMD Ryzen 9 5950X и NVIDIA GeForce RTX 3080, а также с хорошим жидкостным охлаждением. Даже на такой установке при запущенном приложении CPU нагревался до 53 градусов по Цельсию. Epic Games Launcher загружал 2% CPU на 16-ядерной платформе.

В конце концов журналисты заметили, что приложение отправляет данные на более чем 22 различных сервера.