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Компьютеры
Сегодня 17:14

Приложение Epic Games Launcher нагружает процессор компьютера даже без запуска игр

Это касается процессоров Ryzen
Пользователи заметили, что приложение Epic Games Launcher для запуска игр нагружает процессор компьютера. Причём даже когда работает в фоновом режиме.

Один из пользователей Reddit рассказал, что температура его процессора AMD Ryzen 7 5800X упала с 50 до 37 градусов по Цельсию, когда он закрыл Epic Games Launcher. Авторы портала Hothardware обнаружили такое же поведение. Интереснее всего то, что остальные приложения игровых магазинов, в том числе GOG и Steam, не ведут себя так. Журналисты подозревают, что Epic Games Launcher ведёт какую-то дополнительную активность, пока находится в фоновом режиме.

Авторы Hothardware для чистоты эксперимента проверили Epic Games Launcher на системе с AMD Ryzen 9 5950X и NVIDIA GeForce RTX 3080, а также с хорошим жидкостным охлаждением. Даже на такой установке при запущенном приложении CPU нагревался до 53 градусов по Цельсию. Epic Games Launcher загружал 2% CPU на 16-ядерной платформе.

В конце концов журналисты заметили, что приложение отправляет данные на более чем 22 различных сервера.