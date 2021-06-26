Приложение Microsoft расскажет, почему компьютер несовместим с Windows 11

После презентации Windows 11 было не до конца ясно, с какими ПК будет работать операционная система. Предыдущая версия PC Health Check не всегда помогала понять ситуацию, и чаще всего показывала пользователю сообщение о несовместимости без каких-либо подробностей. Теперь инструмент должен будет давать представление о том, почему компьютер несовместим, будь то проблема с хранилищем или процессором.

Впрочем, обновлённое приложение PC Health Check всё равно может не сообщить о проблеме со всеми деталями. То есть не исключено, что в некоторых случаях понадобится консультация специалиста.