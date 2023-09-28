Принцип работы атакующего российскую оборонку бэкдора объяснили

Изначально вредоносная программа распространялась через фишинговые письма с вложениями DOCX, эксплуатирующими уязвимость CVE-2021-40444. Письма предлагали получателям активировать режим редактирования документов, что позволяло эксплойту скомпрометировать системы.

Среди уникальных особенностей MataDoor - использование корректных цифровых подписей, применение защитника Themida для обфускации, а также кодирование URL-адресов полезной нагрузки в формате HTML. Это свидетельствует о сложной и организованной киберпреступной деятельности. Группа, создавшая MataDoor, имеет общие черты с прошлыми атаками на российские оборонные предприятия, пишет организация на Хабре.

Сам бэкдор MataDoor отличается исключительной сложностью, развитой архитектурой и транспортной системой, что позволяет ему незаметно работать в скомпрометированных системах. Исследователи обнаружили, что в разработку вредоносной программы были вложены значительные ресурсы, что делает ее грозной угрозой в мире кибершпионажа.

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