Привет, 2007-й: Logitech представила волнообразную клавиатуру Wave Keys

Пользователи могут регулировать угол наклона для достижения индивидуального комфорта. Клавиатура сертифицирована как углеродно-нейтральная: в ее конструкции используется переработанный пластик.

Хотя раскладка клавиатуры включает в себя Numpad, она имеет более компактный дизайн за счет отсутствия средней части с клавишами-стрелками. Пользователи отмечают, что достаточно быстро привыкают к раскладке, считая ее удобной и подходящей для длительной работы. Клавиатура прекрасно работает с macOS, Windows и iPadOS, ее можно подключать через Bluetooth или USB-адаптер Logitech.

Wave Keys доступна в трех цветовых вариантах и продается по цене 59,99 долларов.