Проблемы Intel глубже, чем руководство Пэта Гелсингера: увольнение не поможет

Проблемы Intel начались с упущенных возможностей, включая отказ от возможности производить процессор для iPhone в 2005 году и отказ от бизнеса мобильных чипов на базе ARM. Позже неспособность вовремя выпустить 10-нм чипы и крах проекта дискретных GPU Larrabee позволили конкурентам, таким как AMD, NVIDIA и TSMC, занять лидирующие позиции.

Гелсингер представил смелый план восстановления, включающий разделение производственных и конструкторских подразделений Intel и строительство новых фабрик по производству чипов. Но неудачи продолжались, включая проблемы с производством новейших процессоров Intel Core и отказ TSMC от скидок после комментариев Гелсингера о нестабильности Тайваня.

По сообщениям, совет директоров Intel потерял терпение из-за медленных темпов прогресса, даже когда Гелсингер столкнулся со структурными проблемами, которые требовали долгосрочного решения.

Следующий генеральный директор столкнется с теми же проблемами: устаревшие производственные процессы, утрата технологического лидерства и необходимость восстановления доверия.