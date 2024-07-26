Проблемы с Intel 13-го и 14-го поколения не исправить: все повреждения необратимы

Опубликовано 26 июля 2024, 22:35
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Проблемы с Intel 13-го и 14-го поколения не исправить: все повреждения необратимыСообщают в компании
Процессоры Intel 13-го и 14-го поколения столкнулись с серьезной проблемой: воздействие повышенного напряжения может привести к необратимым повреждениям. Несмотря на готовящееся в середине августа обновление, призванное устранить "первопричину", существующие ухудшения невозможно обратить вспять, пишут СМИ.
Intel признала наличие проблемы, подчеркнув, что патч предотвратит будущие случаи, но не исправит уже пострадавшие процессоры. Intel советует пользователям немедленно обновить BIOS материнской платы и придерживаться настроек Intel по умолчанию, чтобы уменьшить возможный ущерб.
Нестабильность была связана в первую очередь с высоким напряжением, однако в качестве фактора, способствующего возникновению проблемы, была также названа проблема окисления при производстве. Intel подтвердила, что проблема повышенного напряжения может затронуть все ПК-процессоры 13-го или 14-го поколения, потребляющие 65 Вт и более энергии.
Однако компания не остановила продажи, не объявила отзыв и не продлила гарантию, что не может не беспокоить многих пользователей.