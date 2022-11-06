Проблемы с видеокартой RTX 4090 ухудшаются: родной разъём питания тоже плавится

Проблемы с видеокартой RTX 4090 ухудшаются: родной разъём питания тоже плавитсяДело не только в переходнике
В течение последних нескольких недель владельцы NVIDIA RTX 4090 жалуются на проблему с разъёмами питания. В большинстве случаев, когда произошло оплавление, использовались комплектные переходники NVIDIA. Один такой вскрыли и обнаружили, что он отличается низким качеством. Навредить может даже неаккуратный сгиб кабеля. Такие выводы, конечно, огорчили пользователей, но в целом, речь шла о переходниках, поэтому трагедией это назвать было нельзя. Теперь же выяснилось, что проблема серьёзнее и касается самой видеокарты.
На момент публикации оригинальной статьи в Tom’s Hardware количество людей, столкнувшихся с оплавлением, возросло до 19. При этом два случая оказались связаны с родным 16-контактным разъёмом питания.
Сообщается, что один из пользователей видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G и блока питания MEG Ai1300P прочитал пугающие отзывы о 16-контактном адаптере, и потому остановил свой выбор на блоке питания ATX 3.0 с родным разъёмом 12VHPWR. К сожалению, на фотографиях видно, что разъём питания тоже начал плавиться.
NVIDIA пока не выяснила причину проблем.