Проблемы с видеокартой RTX 4090 ухудшаются: родной разъём питания тоже плавится

На момент публикации оригинальной статьи в Tom’s Hardware количество людей, столкнувшихся с оплавлением, возросло до 19. При этом два случая оказались связаны с родным 16-контактным разъёмом питания.

Сообщается, что один из пользователей видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio 24G и блока питания MEG Ai1300P прочитал пугающие отзывы о 16-контактном адаптере, и потому остановил свой выбор на блоке питания ATX 3.0 с родным разъёмом 12VHPWR. К сожалению, на фотографиях видно, что разъём питания тоже начал плавиться.