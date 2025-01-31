Процесс изготовления флэш-памяти 3D NAND ускорили плазменными технологиями

Флэш-память 3D NAND используется в таких устройствах, как камеры, телефоны и компьютеры. Она сохраняет данные в ячейках, которые либо включены, либо выключены, а чтобы вместить больше данных в то же пространство, эти ячейки укладываются друг на друга. Отверстия, которые вырезаются в материале, очень важны для того, чтобы сделать это укладывание возможным.

Используя фтористый водород в плазме, исследователи смогли значительно увеличить скорость процесса травления (более чем в два раза)